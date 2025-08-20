Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht K+S-Position
K+S veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.
Werte in diesem Artikel
Am 20.08.2025 wurden bei K+S Directors' Dealings erfasst. Die Transaktion wurde am 20.08.2025 offengelegt. Von Vorstand Keuthen, Dr. Jens Christian wurden am 20.08.2025 K+S-Papiere gekauft. Für je 11,98 EUR wurden 4.000 K+S-Papiere erstanden. An diesem Tag stieg die K+S-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,60 Prozent auf 11,87 EUR.
Die K+S-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. Insgesamt ist K+S aktuell 2,22 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 179.100.000 Papiere.
Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 20.08.2025 verzeichnet. Damals hatte Meyer, Dr. Christian H. Vorstand 4.600 Anteilsscheine zu je 11,85 EUR gekauft.
Redaktion finanzen.net
