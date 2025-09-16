K+S Aktie News: K+S verteidigt Stellung am Freitagvormittag

K+S im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Zum Vortag unverändert notierte die K+S-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,25 EUR.

Mit einem Kurs von 11,25 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,27 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,22 EUR ein. Mit einem Wert von 11,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.475 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 34,09 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,146 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -4,990 EUR je Aktie aus.

