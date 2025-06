Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 23,20 EUR.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,9 Prozent auf 23,20 EUR nach. Bei 22,96 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 23,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.181 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,714 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Kontron die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

