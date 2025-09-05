Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kontron im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 24,58 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 24,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 24,70 EUR. Bei 24,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.042 Kontron-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 17,98 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit Abgaben von 38,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,808 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2025 aus.

