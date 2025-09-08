Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,92 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 24,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 121.976 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 14,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

