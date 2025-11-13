Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 23,54 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 23,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 23,54 EUR. Bei 23,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.207 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Gewinne von 23,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 16,59 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 30,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 05.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 400,76 Mio. EUR – eine Minderung von 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 427,74 Mio. EUR eingefahren.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

