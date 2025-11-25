Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 23,36 EUR.

Mit einem Kurs von 23,36 EUR zeigte sich die Kontron-Aktie im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,54 EUR aus. Bei 23,06 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.428 Kontron-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,59 EUR am 02.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,809 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 27,67 EUR.

Kontron gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,31 Prozent zurück. Hier wurden 400,76 Mio. EUR gegenüber 427,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.03.2026 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

