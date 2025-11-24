Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Mittag auf rotes Terrain

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,84 EUR abwärts.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 22,84 EUR abwärts. Bei 22,84 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.050 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Gewinne von 26,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,59 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 27,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,809 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,67 EUR an.

Kontron ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 400,76 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

