DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
So entwickelt sich Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag mit Aufschlag

24.11.25 16:10 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 23,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
22,80 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 23,20 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 23,28 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.508 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 28,49 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,809 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,67 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 400,76 Mio. EUR – eine Minderung von 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 427,74 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

