Blick auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag schwächer

25.11.25 09:24 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,18 EUR 0,38 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,24 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 23,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.963 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 16,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,809 EUR aus. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 27,67 EUR.

Am 05.11.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 400,76 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient

Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus

Bildquellen: Kontron AG

mehr Analysen