Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 23,26 EUR nach.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 23,26 EUR abwärts. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,06 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,30 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.051 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Bei 16,59 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,68 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,809 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,67 EUR aus.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 427,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.03.2026 präsentieren.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

