Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag an Fahrt

24.11.25 09:25 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 23,14 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 23,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 23,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.475 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 20,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 16,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 28,31 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,809 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,67 EUR.

Am 05.11.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 400,76 Mio. EUR im Vergleich zu 427,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 26.03.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

