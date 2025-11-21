Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 22,84 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 22,84 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 22,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,98 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.452 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 26,97 Prozent wieder erreichen. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,809 EUR je Kontron-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 27,67 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 400,76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

