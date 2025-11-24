Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus
Für den NASDAQ Composite geht es am Montagnachmittag aufwärts.
Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 2,58 Prozent auf 22.847,11 Punkte nach oben. Zuvor eröffnete der Index bei 22.482,16 Zählern und damit 0,939 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.273,08 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22.872,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.478,27 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 23.204,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Wert von 21.496,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 19.003,65 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 18,50 Prozent zu Buche. Bei 24.019,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 10,30 Prozent auf 56,76 USD), TTM Technologies (+ 10,15 Prozent auf 64,76 USD), Harvard Bioscience (+ 9,51 Prozent auf 0,70 USD), CIENA (+ 8,43 Prozent auf 193,29 USD) und Ultralife Batteries (+ 7,82 Prozent auf 5,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Geospace Technologies (-5,97 Prozent auf 12,04 USD), SMC (-4,79 Prozent auf 329,26 USD), Resources Connection (-4,24 Prozent auf 4,63 USD), Dorel Industries (-3,45 Prozent auf 1,12 USD) und inTest (-3,26 Prozent auf 7,42 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.107.490 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,92 Prozent.
