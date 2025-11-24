DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,4%Nas22.861 +2,6%Bitcoin77.015 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,34 +1,3%Gold4.118 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen
Snap-Aktie tiefer: Snapchat passt sich an Social-Media-Verbot in Australien an Snap-Aktie tiefer: Snapchat passt sich an Social-Media-Verbot in Australien an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite-Performance im Blick

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

24.11.25 20:02 Uhr
Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus | finanzen.net

Für den NASDAQ Composite geht es am Montagnachmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CIENA Corp.
165,95 EUR 14,75 EUR 9,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
14,50 EUR 0,40 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
0,99 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
12,29 USD -0,52 USD -4,02%
Charts|News|Analysen
Harvard Bioscience Inc.
0,54 EUR 0,06 EUR 12,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Innodata Inc.
45,30 EUR 0,78 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
6,35 EUR 0,10 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3,32 EUR 0,12 EUR 3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,00 EUR 2,84 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Resources Connection Inc.
4,12 EUR -0,02 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
SMC Corp.
288,00 EUR 2,00 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TTM Technologies Inc.
51,00 EUR 1,80 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ultralife Batteries Inc.
4,49 EUR 0,05 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,10 EUR 1,00 EUR 7,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.856,1 PKT 583,1 PKT 2,62%
Charts|News|Analysen

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 2,58 Prozent auf 22.847,11 Punkte nach oben. Zuvor eröffnete der Index bei 22.482,16 Zählern und damit 0,939 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.273,08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22.872,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.478,27 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 23.204,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Wert von 21.496,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 19.003,65 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 18,50 Prozent zu Buche. Bei 24.019,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 10,30 Prozent auf 56,76 USD), TTM Technologies (+ 10,15 Prozent auf 64,76 USD), Harvard Bioscience (+ 9,51 Prozent auf 0,70 USD), CIENA (+ 8,43 Prozent auf 193,29 USD) und Ultralife Batteries (+ 7,82 Prozent auf 5,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Geospace Technologies (-5,97 Prozent auf 12,04 USD), SMC (-4,79 Prozent auf 329,26 USD), Resources Connection (-4,24 Prozent auf 4,63 USD), Dorel Industries (-3,45 Prozent auf 1,12 USD) und inTest (-3,26 Prozent auf 7,42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.107.490 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,92 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: CIENA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CIENA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CIENA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen