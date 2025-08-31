KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Blick auf KRONES-Kurs

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 11:35 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 129,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 129,60 EUR. Bei 128,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 2.609 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,97 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 168,50 EUR an.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.

