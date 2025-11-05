DAX23.816 -0,6%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
KRONES im Blick

KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit Abschlägen

05.11.25 12:04 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 120,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
120,60 EUR -0,60 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie musste um 11:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 120,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 120,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 2.520 Stück.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 20,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,88 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Bildquellen: Krones

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
