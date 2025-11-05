KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit Abschlägen

KRONES im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 120,60 EUR.

Die KRONES-Aktie musste um 11:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 120,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 120,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 2.520 Stück.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 20,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,88 EUR je Aktie aus.

