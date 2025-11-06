DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,29 +1,2%Gold4.013 +0,9%
KRONES im Blick

KRONES Aktie News: KRONES verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

06.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Die Aktie von KRONES zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die KRONES-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 121,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
122,60 EUR 1,20 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 121,80 EUR. Bei 121,80 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,80 EUR nach. Bei 121,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 59 KRONES-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Mit Abgaben von 17,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,83 EUR aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,08 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,88 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

