Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Gea verdient operativ mehr als erwartet

06.11.25 07:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
60,40 EUR -0,20 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA hat im dritten Quartal das operative Ergebnis stärker gesteigert als von Experten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Restrukturierungskosten sei um knapp sieben Prozent auf 232 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte der im September in den Leitindex DAX aufgestiegene Konzern am Donnerstag mit. Der operative Gewinn fiel höher aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Auftragseingang und Umsatz blieben dagegen leicht hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös legte um etwas mehr als ein Prozent auf fast 1,37 Milliarden Euro zu - bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte habe das Wachstum bei 4,5 Prozent gelegen. Gea bestätigte zudem die im Sommer erhöhte Prognose./zb/jha/

mehr Analysen