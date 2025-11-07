DAX23.559 -0,7%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
So entwickelt sich KRONES

KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Mittag

07.11.25 12:04 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Mittag

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 123,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
127,40 EUR 7,00 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 123,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 132,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 128,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.774 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 23,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,96 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 159,43 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Krones AG

mehr Analysen