KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 122,40 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 11:43 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 122,40 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 122,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,80 EUR. Bisher wurden heute 2.458 KRONES-Aktien gehandelt.
Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,12 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,14 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,83 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,08 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,88 EUR fest.
