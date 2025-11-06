DAX 23.802 +0,3%ESt50 5.624 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 88.217 +0,5%Euro 1,1539 -0,1%Öl 64,02 +0,7%Gold 4.008 +0,8%
KRONES Aktie

127,20 EUR +7,00 EUR +5,82 %
STU
Marktkap. 3,85 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

09:21 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
127,20 EUR 7,00 EUR 5,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 152 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
152,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
121,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
127,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

20.10.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 KRONES Buy Warburg Research
22.09.25 KRONES Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

finanzen.net Neuaufträge überzeugen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag mit sattem Kursplus
dpa-afx Krones macht mehr Gewinn als erwartet - Umsatzwachstum bleibt schwach
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, buy
