KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 121,00 EUR.

Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 121,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 121,00 EUR. Bei 121,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.596 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,50 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,19 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,32 Mrd. EUR, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,17 Prozent präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,88 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

