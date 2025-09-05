DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1750 -0,1%Öl66,74 +0,8%Gold3.643 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf KRONES-Kurs

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag freundlich

09.09.25 09:24 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 130,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
129,40 EUR 0,20 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 130,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 130,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 157 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,81 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 23,16 Prozent wieder erreichen.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 168,50 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,21 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: Krones

