KRONES Aktie News: KRONES steigt am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 130,20 EUR.

Das Papier von KRONES legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 130,20 EUR. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,60 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.257 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 10,70 Prozent niedriger. Bei 100,20 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 23,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 159,00 EUR je KRONES-Aktie aus.

KRONES ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,72 Prozent auf 1,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,89 EUR je Aktie aus.

