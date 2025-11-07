KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag auf Höhenflug

Aktie im Fokus

Die Aktie von KRONES zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 127,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 127,00 EUR zu. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,40 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,00 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.704 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 12,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 159,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

