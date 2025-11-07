DAX23.568 -0,7%Est505.573 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.694 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Aktie im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag auf Höhenflug

07.11.25 16:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag auf Höhenflug

Die Aktie von KRONES zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 127,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 127,00 EUR zu. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,40 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,00 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.704 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 12,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 159,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Krones AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
11:36KRONES BuyUBS AG
10:06KRONES BuyWarburg Research
09:21KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:36KRONES BuyUBS AG
10:06KRONES BuyWarburg Research
09:21KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

