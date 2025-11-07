KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag mit sattem Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,5 Prozent auf 129,80 EUR zu.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 8,5 Prozent im Plus bei 129,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 132,40 EUR. Mit einem Wert von 128,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.166 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 29,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,83 EUR je KRONES-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,32 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,88 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

