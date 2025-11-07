DAX23.625 -0,5%Est505.589 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Notierung im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag mit sattem Kursplus

07.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,5 Prozent auf 129,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
127,40 EUR 7,00 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 8,5 Prozent im Plus bei 129,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 132,40 EUR. Mit einem Wert von 128,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.166 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 29,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,83 EUR je KRONES-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,32 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,88 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10:06KRONES BuyWarburg Research
09:21KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:06KRONES BuyWarburg Research
09:21KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen