KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 135,00 EUR.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 135,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 136,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.727 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 8,00 Prozent wieder erreichen. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 34,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 169,33 EUR an.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

