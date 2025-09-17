KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

KRONES im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 121,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 121,80 EUR. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 120,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,60 EUR. Zuletzt wechselten 13.472 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,70 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 17,73 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,98 EUR je KRONES-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 169,33 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,32 Mrd. EUR gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 10,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

