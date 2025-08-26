KRONES Aktie News: KRONES gibt am Mittwochvormittag nach
Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 132,80 EUR.
Um 09:06 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 132,80 EUR ab. Bei 132,60 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 132,60 EUR. Zuletzt wechselten 354 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 9,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 32,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 168,50 EUR aus.
Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.
