KRONES im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES gibt am Mittwochvormittag nach

27.08.25 09:25 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 132,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
132,60 EUR -2,00 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 132,80 EUR ab. Bei 132,60 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 132,60 EUR. Zuletzt wechselten 354 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 9,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 32,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 168,50 EUR aus.

Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen