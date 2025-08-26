KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 134,40 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 134,40 EUR zu. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 135,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,60 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 12.225 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,45 Prozent.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 168,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

