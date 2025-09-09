LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Dienstagmittag ab

So bewegt sich LANXESS

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,40 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 23,40 EUR. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 23,12 EUR. Mit einem Wert von 23,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 38.155 Stück.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 31,03 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,210 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,07 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

