Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 7,39 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,39 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.821.208 Stück gehandelt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,298 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,21 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

