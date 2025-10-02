Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 7,36 EUR zu.

Um 11:45 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 7,36 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,39 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 985.933 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,88 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,298 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

