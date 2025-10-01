Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag leichter
Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 7,17 EUR.
Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 7,17 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,12 EUR. Bisher wurden heute 389.683 Lufthansa-Aktien gehandelt.
Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,02 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 22,91 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,298 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,21 EUR.
Am 31.07.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
