Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Mittwochmittag zu

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,26 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,27 EUR. Bei 7,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.279.566 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,39 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 15,54 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 31,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,298 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,21 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

