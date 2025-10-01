Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 7,34 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 7,34 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 7,37 EUR. Bei 7,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.680.046 Stück gehandelt.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 14,22 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 24,76 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,298 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,21 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

