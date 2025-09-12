Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,40 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 7,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.357.751 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,37 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,301 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

