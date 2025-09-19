Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 7,32 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 7,32 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 767.252 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 12,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR. Abschläge von 24,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,298 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,21 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

