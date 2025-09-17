MÄRKTE ASIEN/Rekordhochs in Tokio und Seoul - Shanghai und Hongkong schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem die US-Notenbank am Vorabend wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte in die Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat, ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien sehr uneinheitlich zugegangen. Die Notenbank erklärte zu ihren Maßnahmen und neuen Prognosen, dass die jüngsten Schwächen auf dem Arbeitsmarkt die jüngsten Rückschläge bei der Inflation überwögen und sprach von einer "Risikomanagement- Zinssenkung ".

In Tokio legte der Nikkei-225 mit der Aussicht auf weiter fallende Zinsen um 1,1 Prozent zu auf 45.303 Punkte und erreichte neue Allzeithochs. Unterstützung kam vom zur gleichen Vortageszeit schwächeren Yen, weil sich der Dollar auf breiter Front etwas erholen kann. Dazu waren die Blicke in Tokio auf die japanische Notenbank gerichtet, die mit zweitägigen Beratungen begonnen hat. Mehrheitlich wird erwartet, dass sie von der schon länger avisierten Erhöhung der Zinsen erneut absehen wird. Im Oktober könnte es dann soweit sein, meinen Marktteilnehmer.

Auch in Seoul ging es wieder nach oben, nachdem dort am Vortag eine elftägige Gewinnserie gerissen war. Der Kospi stieg um 1,4 Prozent auf ein Allzeithoch.

Abwärts ging es dagegen an den chinesischen Aktienmärkten, wo im Späthandel Verkaufsdruck aufgekommen war. Der Shanghai-Composite rutschte um 1,2 Prozent ab, der HSI in Hongkong lag im dortigen Späthandel 1,3 Prozent zurück.

Nachgebend zeigten sich auch die Indizes in Australien (-0,8%) und auch im Nachbarland Neuseeland gaben die Kurse nach. In Australien waren neue Arbeitsmarktdaten überraschend schwach ausgefallen und in Neuseeland schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,9 Prozent und damit stärker als erwartet. In beiden Fällen schürte dies zwar auch Zinssenkungsspekulationen, zunächst belasteten aber die Signale einer schwächelnden Wirtschaft.

Unter den Einzelwerten ging es in der gesamten Region für Aktien mit KI-Fantasie wieder aufwärts. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 5,9 und Samsung Electronics um fast 3 Prozent. In Tokio legten Advantest um 4,9 Prozent zu, in Hongkong SMIC um 3,0 Prozent. Außerdem stiegen dort Baidu nach der Vortagesrally um weitere 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, einen Chip zum Trainieren seiner KI-Modelle einzusetzen.

Am Vortag hatte die Financial Times berichtet, chinesische Behörden hätten einheimische Technologieunternehmen angewiesen, nicht mehr alle Chips für künstliche Intelligenz von Nvidia zu kaufen und ihre bestehenden Bestellungen zu stornieren.

In Sydney knickten Santos um 11,9 Prozent ein, nachdem ein von der Abu Dhabi National Oil angeführtes Konsortium ein Übernahmeangebot in Höhe von 18,7 Milliarden Dollar zurückgezogen hatte. Die Analysten von Jarden hatten zudem die Aktie des Ölförderers auf "Underweight" abgestuft.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.745,20 -0,8% +8,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.303,43 +1,1% +12,6% 08:30

Kospi (Seoul) 3.461,30 +1,4% +44,3% 08:30

Shanghai-Comp. 3.831,66 -1,2% +15,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.586,74 -1,2% +31,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:28 % YTD

EUR/USD 1,1834 0,2 1,1816 1,1842 +14,6%

EUR/JPY 174,06 0,3 173,63 173,63 +6,7%

EUR/GBP 0,8680 0,1 0,8671 0,8685 +5,1%

GBP/USD 1,3634 0,0 1,3627 1,3635 +9,0%

USD/JPY 147,08 0,1 146,95 146,63 -6,9%

USD/KRW 1.384,46 0,3 1.380,72 1.381,27 -6,5%

USD/CNY 7,0897 0,1 7,0855 7,0896 -1,7%

USD/CNH 7,1033 0,0 7,1019 7,1054 -3,1%

USD/HKD 7,7759 -0,0 7,7775 7,7784 +0,2%

AUD/USD 0,6643 -0,2 0,6653 0,6671 +8,0%

NZD/USD 0,5913 -0,9 0,5965 0,5970 +7,0%

BTC/USD 117.154,60 0,9 116.076,10 117.237,40 +23,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,63 64,05 -0,7% -0,42 -11,4%

Brent/ICE 67,53 67,95 -0,6% -0,42 -9,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.657,73 3.663,40 -0,2% -5,67 +40,5%

Silber 41,77 41,669 +0,2% +0,10 +47,4%

Platin 1.176,53 1.157,16 +1,7% +19,37 +34,3%

Kupfer 4,61 4,63 -0,4% -0,02 +12,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

September 18, 2025 03:55 ET (07:55 GMT)