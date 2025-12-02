DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +1,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.884 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,21 -0,2%Gold4.204 -0,7%
MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Kospi mit Zollnachrichten sehr fest

02.12.25 07:03 Uhr
DOW JONES--Überwiegend wenig verändert zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag im Verlauf. Tendenziell stützend wirkt die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezemeber nach erneut schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag sowie mit der Aussicht, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden könnte. Er dürfte eine taubenhafte Geldpolitik betreiben.

Stärker im Fokus stehen die Anleihemärkte nach dem globalen Renditeanstieg am Vortag. Auslöser waren Aussagen von Japans Notenbankchef Ueda, wonach ein schwacher Yen die Inflation beschleunige, die sich zuletzt bereits hartnäckig erhöht zeigte. Dies wurde als Indiz für eine mögliche Zinserhöhung im Dezember gewertet. Am Dienstag stehen die Zeichen bei den Anleihen aber auf Entspannung. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen gibt um 1 Basispunkt auf 1,86 Prozent nach. Der Yen zeigt sich wenig bewegt, nachdem er am Vortag zunächst gestiegen war, dann aber einen Teil der Gewinne wieder einbüßte.

Der Nikkei-225-Index in Tokio legt um 0,2 Prozent zu auf 49.382 Punkte. Nach Einschätzung von Capital Economics ist die Sorge vor höheren japanischen Zinsen übertrieben. Japan sei zwar ein großer globaler Gläubiger, aber höhere japanische Renditen würden nicht zwangsläufig eine Kapitalrückführung bedeuten, die die globalen Märkte gefährden würde, schreibt Analyst Thomas Mathews.

Ausreißer nach oben ist der Kospi in Seoul mit einem Plus von 1,9 Prozent. Treiber ist die Bestätigung der US-Regierung, dass der allgemeine Zollsatz auf koreanische Importe rückwirkend ab dem 1. November auf 15 Prozent sinken wird. Dies gelte auch für Autimporte. Hyundai und Kia gewinnen über 4 Prozent, das Schwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 2 Prozent.

Dagegen geht es an der Börse Schanghai um 0,5 Prozent nach unten, während der HSI in Hongkong behauptet tendiert. Chinesische Aktien dürften im Jahr 2026 aber grundsätzlich weiter zulegen, wobei man Engagements in Wachstumssektoren wie KI und Halbleiter, Automatisierung und Pharmazeutika favorisiere, so UAB-Analyst Tham Mun Hon. Er erwartet zudem, dass sich Finanz- und Rohstoffwerte überdurchschnittlich entwickeln werden. Angesichts der wahrscheinlich andauernden US-Technologiebeschränkungen und der Handelsgespräche, die auf wackligen Füßen stünden, werde der jüngste Waffenstillstand zwischen den USA und China wohl nicht lange halten, so Tham.

Der Bitcoin kann sich leicht erholen, nachdem er am Vortag den größten Tagesverlust seit März erlitten hatte. Kryptowährungen und andere Risikoanlagen sind nach Meinung der Analysten von CIMB von der Sorge belastet, dass eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan Yen-finanzierte "Carry-Trades" auflösen könnte. Bei solchen Geschäften wird der Yen zu niedrigen Zinsen geliehen, um ihn in höher verzinsliche Anlagen investiert.

