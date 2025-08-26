DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,18 +3,5%Dow45.559 +0,3%Nas21.585 +0,2%Bitcoin96.577 +0,5%Euro1,1639 -0,1%Öl67,82 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
SFC Energy-Aktie dennoch in Rot: SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA SFC Energy-Aktie dennoch in Rot: SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA
Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Warten auf Nvidia-Zahlen

27.08.25 18:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,30 EUR -0,17 EUR -5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
76,64 EUR -0,58 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
32,05 EUR -2,20 EUR -6,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
23,56 EUR -1,52 EUR -6,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,08 EUR -1,50 EUR -4,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.379,00 CHF -26,00 CHF -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kering
226,30 EUR 1,60 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
503,00 EUR 15,50 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,46 EUR 0,09 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
138,95 CHF 4,65 CHF 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Société Générale (Societe Generale)
51,88 EUR -0,14 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stadler Rail
20,86 CHF -1,84 CHF -8,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
150,25 CHF 8,85 CHF 6,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,42 EUR -0,56 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch weitgehend auf der Stelle getreten. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.046 Punkte, der Euro-Stoxx 50 gewann dagegen 0,2 Prozent. Der wichtigste Termin des Tages, die Quartalszahlen der US-KI-Ikone Nvidia, standen erst nach Handelsschluss an der Wall Street auf der Agenda. Dem KI-Schwergewicht und seinen Geschäftszahlen wird an der Börse eine hohe Impulskraft zugetraut. "Bei der aktuellen Bewertung muss Nvidia die Konsensschätzungen übertreffen und anschließend einen noch optimistischeren Ausblick geben, um den Aktienkurs auf diesem Niveau zu halten", sagte Dave Sekera, Chefmarktstratege USA bei Morningstar.

Wer­bung

In Europa stand weiter die Entwicklung in Frankreich im Fokus. Für den 8. September ist eine Vertrauensfrage von Premierminister Bayrou angekündigt. Nach dem Abverkauf an den beiden vergangenen Tagen konnte sich die Pariser Börse kaum erholen, der CAC-40 schloss 0,4 Prozent im Plus, was auch die bessere gesamteuropäische Entwicklung gegenüber dem DAX erklärte.

Bankensektor steht weiter unter Druck

Der am Vortag aus Sorge vor einer Haushaltskrise in Frankreich unter die Räder gekommenen Bankensektor gab aber um weitere 1,3 Prozent nach. Societe Generale schlossen unverändert, für BNP Paribas ging es um weitere 0,7 Prozent nach unten. Nach Abstufungen verloren Commerzbank 5 Prozent, die Aktien der Deutschen Bank fielen um 3,4 Prozent.

Luxusgüteraktien zogen am Nachmittag an - ausgelöst durch Swatch (+6,3%). Im Handel hieß es, der Investoren-Call von Swatch dürfte positiv verlaufen sein. Trotz der US-Zölle soll die Nachfrage in den USA robust bleiben. Richemont gewannen 3,5 Prozent. Aber auch für Kering (+1,8%) und LVMH (+3,2%) ging es kräftiger nach oben.

Wer­bung

Für Givaudan ging es 0,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen bekommt zum 1. März 2026 einen neuen CEO. Christian Stammkötter, derzeit bei Danone, soll die Nachfolge von Givaudans CEO Gilles Andrier antreten, der nach 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht. Analysten zufolge ist der Rückzug keine Überraschung. Angesichts der überzeugenden Erfolgsbilanz von Andrier dürften Anlegern dennoch nicht begeistert sein.

Die Aktie der Sportwagenschmiede Porsche stieg um 0,7 Prozent. Die Wirtschaftswoche berichtete, dass ein Führungswechsel anstehe. Nach Informationen des Magazins hat sich Vorstandschef Oliver Blume entschieden, seinen Posten aufzugeben. Er möchte sich demnach auf seine Aufgabe als Chef des Volkswagen-Konzerns konzentrieren.

Konsumlaune in Deutschland bricht weiter ein

Keine Überraschung für Händler stellte der ungebremste Einbruch der Konsumlaune in Deutschland dar: "Mittlerweile verschärft sich die Lage dadurch, dass sich die Leute echte Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen müssen." Dies komme noch "on top" zu den ohnehin vorhandenen Inflationssorgen. Die Anschaffungsneigung breche daher verständlicherweise mit der fallenden Einkommenserwartung zusammen. Der GfK-Konsumklima-Index für September fiel auf -23,6 nach zuvor -21,7 Punkten noch weiter in den negativen Bereich. Für die konsumsensible Zalando-Aktie ging es 1,3 Prozent nach unten, Delivery Hero gaben 4 Prozent nach.

Wer­bung

Für die Aktie von Aroundtown ging es trotz solider Geschäftszahlen um 5,4 Prozent nach unten. Die Immobiliengesellschaft hat im ersten Halbjahr dank moderater Mietsteigerungen und Kostenkontrolle die operativen Gewinne etwa stabil gehalten. Das Papier befindet sich seit April in einer Aufwärtsbewegung.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.393,07 +0,2% +10,0%

Stoxx-50 4.587,15 +0,5% +5,9%

Stoxx-600 554,76 +0,1% +9,2%

XETRA-DAX 24.046,21 -0,4% +21,3%

FTSE-100 London 9.265,80 k.A. +12,0%

CAC-40 Paris 7.743,93 +0,4% +4,5%

AEX Amsterdam 907,70 +0,3% +3,0%

ATHEX-20 Athen 5.207,05 -0,4% +46,4%

BEL-20 Brüssel 4.836,82 +0,0% +13,4%

BUX Budapest 104.232,11 -0,9% +32,6%

OMXH-25 Helsinki 4.961,76 -0,3% +15,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.359,01 k.A. +17,3%

OMXC-20 Kopenhagen 1.574,07 +0,5% -25,5%

PSI 20 Lissabon 7.816,16 -0,4% +23,0%

IBEX-35 Madrid 15.020,90 -0,7% +31,7%

FTSE-MIB Mailand 42.349,41 -0,7% +24,8%

OBX Oslo 1.568,35 -0,8% +18,9%

PX Prag 2.286,73 -0,1% +30,0%

OMXS-30 Stockholm 2.645,63 -0,4% +7,0%

WIG-20 Warschau 2.856,56 -1,8% +32,6%

ATX Wien 4.652,87 -1,1% +28,4%

SMI Zürich 12.207,12 +0,4% +4,8%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,1616 -0,2% 1,1645 1,1655 +12,5%

EUR/JPY 171,59 -0,0% 171,65 171,68 +5,4%

EUR/CHF 0,9335 -0,3% 0,9361 0,9360 -0,3%

EUR/GBP 0,8621 -0,2% 0,8639 0,8644 +4,4%

USD/JPY 147,71 +0,2% 147,41 147,30 -6,3%

GBP/USD 1,3474 -0,0% 1,3480 1,3483 +7,7%

USD/CNY 7,1095 +0,0% 7,1078 7,1130 -1,4%

USD/CNH 7,1532 -0,0% 7,1545 7,1541 -2,5%

AUS/USD 0,6497 +0,1% 0,6493 0,6498 +4,9%

Bitcoin/USD 111.994,00 +0,3% 111.613,20 109.767,40 +17,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,70 63,25 +0,7% 0,45 -11,4%

Brent/ICE 67,60 67,22 +0,6% 0,38 -10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.388,23 3.392,55 -0,1% -4,33 +29,3%

Silber 38,48 38,63 -0,4% -0,14 +33,8%

Platin 1.160,83 1.161,38 -0,0% -0,55 +32,6%

Kupfer 4,40 4,46 -1,4% -0,06 +6,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 12:19 ET (16:19 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08:36Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:36Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen