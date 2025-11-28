MÄRKTE EUROPA/Wenig Bewegung - Deutsche Börse mit Gebot für Allfunds gesucht

DOW JONES--Mit kleinen Kursgewinnen präsentieren sich Europas Börsen am Freitagmittag. Das ruhige Geschäft vom Vortag angesichts des US-Feiertags Thanksgiving setzt sich fort. Zwar wird der Handel an der Wall Street wieder aufgenommen, er endet am Brückentag aber drei Stunden früher als üblich. Viele Marktteilnehmer dürften sich daher bereits am Mittwoch in ein langes Wochenende verabschiedet haben, womit eher wenig Impulse aus den USA zu erwarten sind. Allerdings kommt es dort zu einem Ausfall des Handels mit Futures und Optionen an der Chicago Mercantile Exchange (CME), was die Kursfindung nicht nur bei Aktien beeinträchtigt und laut Händlern im Präsenzhandel möglicherweise für eine erhöht Volatilität der Kurse führten könnte.

Neue kursbewegende Themen gibt es nicht, die Börsianer blicken weiter hoffnungsvoll dem 10. Dezember entgegen und erwarten, dass die US-Notenbank dann erneut die Zinsen senken wird.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 23.812 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent. An den Anleihemärkten ist es ruhig. Für keinen Bewegung sorgen die deutschen Verbraucherpreise für November und auch nicht zuvor am Tag bereits gemeldete Preisdaten aus Europa. Die deutschen Preise sind praktisch wie erwartet ausgefallen. Sie stehen damit wie andere Preise aus Europa weiteren Zinssenkungen der EZB nicht im Weg, gleichwohl wird am Markt aber davon ausgegangen, dass die europäischen Währungshüter zunächst die Füße stillhalten werden. Der Euro gibt etwas nach auf 1,1570 Dollar. Für das Gold geht es 0,4 Prozent nach oben auf 4.175 Dollar.

Am Aktienmarkt steigen Deutsche Börse um 2,8 Prozent und sind größter Gewinner im DAX. Der Börsenbetreiber hat mitgeteilt, für rund 5,3 Milliarden Euro die Fonds-Platform Allfunds kaufen zu wollen, in einer Bar- und Aktienkomponente. Bei Analysten stößt das auf ein positives Echo. Die Transaktion würde die Fondsservice-Sparte der Deutschen Börse, die 10 Prozent des Umsatzes ausmache, verdoppeln und das Ertragswachstumsprofil stärken, so RBC. Allfunds zeigen sich in Amsterdam behauptet, der Kurs war am Vortag schon steil nach oben geschossen.

Im MDAX geht es für Delivery Hero um 12,5 Prozent aufwärts. Kurstreiber ist ein Bericht von Bloomberg. Demnach gibt es Druck von Großaktionären auf das Unternehmen zur Überprüfung der Strategie und zu Teilverkäufen.

Wacker Chemie geben nach einer Abstufung durch JP Morgan auf "Underweight" von "Neutral" um 4,2 Prozent nach. Dagegen profitieren Rational mit einem Plus von 1,9 Prozent von einer Kaufempfehlung. Bilfinger ziehen um 2,2 Prozent an, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hat.

Die Aktie des französischen Autozulieferers Forvia legt um 3,4 Prozent zu. Forvia hat bestätigt, sich von der Sparte für Autoinnenausstattungen trennen zu wollen. Schon in den vergangenen Tagen hätten Spekulationen über die Veräußerung von Unternehmensteilen die Aktien gestützt, sagen Händler.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.658,41 +0,1% 5,24 +15,5%

Stoxx-50 4.797,03 +0,2% 8,93 +11,1%

DAX 23.811,89 +0,2% 43,93 +19,4%

MDAX 29.771,40 +0,8% 240,15 +15,4%

TecDAX 3.572,07 +0,2% 8,71 +4,3%

SDAX 16.559,98 +0,1% 19,69 +20,6%

CAC 8.110,69 +0,1% 11,22 +9,7%

SMI 12.813,87 -0,1% -17,18 +10,6%

ATX 4.991,60 +0,2% 8,33 +36,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:11 % YTD

EUR/USD 1,1567 -0,2% 1,1596 1,1595 +12,0%

EUR/JPY 180,59 -0,4% 181,23 181,25 +11,3%

EUR/CHF 0,9318 -0,2% 0,9335 0,9334 -0,6%

EUR/GBP 0,8752 -0,1% 0,8761 0,8759 +5,9%

USD/JPY 156,12 -0,1% 156,28 156,31 -0,6%

GBP/USD 1,3216 -0,2% 1,3237 1,3239 +5,8%

USD/CNY 7,0584 +0,0% 7,0580 7,0608 -2,1%

USD/CNH 7,0711 -0,0% 7,0744 7,0760 -3,6%

AUS/USD 0,6526 -0,1% 0,6534 0,6531 +5,6%

Bitcoin/USD 91.543,05 +0,2% 91.318,00 91.500,45 -3,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,00 59,07 -0,1% -0,07 -17,8%

Brent/ICE 63,15 63,34 -0,3% -0,19 -15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.177,02 4.159,13 +0,4% 17,89 +58,4%

Silber 53,90 53,53 +0,7% 0,37 +85,2%

Platin 1.414,51 1.388,85 +1,8% 25,66 +58,6%

Kupfer 5,06 5,06 0% 0,00 +23,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

