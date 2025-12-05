MÄRKTE USA/Dow & Co vor Preisdaten mit gut behauptetem Start erwartet

DOW JONES--Mit der intakten Zinssenkungsfantasie für das US-Notenbanktreffen in der kommenden Woche deutet sich für die Freitagssitzung an der Wall Street ein gut behaupteter Start an. Damit würden die jüngsten Kursgewinne erst einmal verteidigt. Für Bewegung könnten aber "neue" Preisdaten sorgen. Auf dem Terminkalender steht der Preisindex der privaten Konsumausgaben, der PCE-Deflator, der als präferiertes Preismaß der US-Notenbanker gilt.

Anders als sonst wird er nicht vor Handelsbeginn veröffentlicht, sondern kurz danach. Der PCE-Index wird als Folge des wochenlangen Regierungsstillstandes allerdings nur nachgeliefert, er stammt aus dem September, was seine Relevanz erheblich beeinträchtigen könnte. Auf dem Kalender steht daneben der Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan für Dezember.

"Wenn die Inflationsrate höher ausfällt als erwartet, könnte das bedeuten, dass die Fed die Zinsen bestätigt - was schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte wären. Wenn die Inflation wie erwartet eintrifft oder - noch besser - unter 2,8 Prozent liegt, ebnet das den Weg für eine Senkung", erläutert Marktstrategin Emma Wall von Hargreaves Lansdown.

Am Rentenmarkt halten sich vor den wichtigen Daten die Bewegungen ähnlich wie am Aktienmarkt in Grenzen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um knapp 1 Basispunkt auf 4,11 Prozent. Der Dollar stagniert, auch die Ölpreise bewegen sich kaum. Der Goldpreis (+0,6%) zieht mit der Erwartung einer Zinssenkung am 10. Dezember leicht an.

Unternehmensseitig sorgt Warner Bros. Discovery für Gesprächsstoff. Der Unterhaltungskonzern hat nun - nachdem es Interessensbekundungen auch von Paramount und Comcast geben hat - exklusive Verhandlungen über den Verkauf seiner Studios und seines Streaming-Geschäfts HBO Max an Netflix aufgenommen. Vorbörslich zieht der Kurs um 3,6 Prozent an. Netflix werden 4,1 Prozent niedriger gesehen, Comcast kaum verändert.

Hewlett Packard Enterprise brechen um 10 Prozent ein. Das Server- und Cloud-Software-Unternehmen hat umsatzseitig enttäuscht, sowohl mit den Quartalszahlen wie auch mit dem Ausblick. Meta Platforms plant laut einem Bericht des Wall Street Journal, ihre Ausgaben auf Geräte mit künstlicher Intelligenz zu verlagern zulasten von Aktivitäten zum Aufbau des "Metaversums". Meta gehen gut behauptet um.

Docusign rutschen um 7,3 Prozent ab, obwohl das Unternehmen für digitale Dokumentenunterzeichnung seine Jahresumsatzprognose angehoben hat, nachdem die Quartalsergebnisse die Prognosen übertroffen haben. Allerdings senken einige Analysten die Kursziele und zeigen sich weniger begeistert. Der Finanzdienstleister Sofi hat eine Kapitalerhöhung angekündigt. Für die Aktie geht es um 7,7 Prozent abwärts. Ulta Beauty ziehen um 7,1 Prozent an, nachdem der Kosmetik- und Parfümhändler seine Jahresgewinn- und Umsatzprognose angehoben hat.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1653 +0,1% 1,1644 1,1673 +12,4%

EUR/JPY 180,79 +0,1% 180,54 180,56 +10,8%

EUR/CHF 0,9357 +0,0% 0,9354 0,9350 -0,3%

EUR/GBP 0,8726 -0,2% 0,8739 0,8730 +5,6%

USD/JPY 155,14 +0,1% 155,05 154,69 -1,4%

GBP/USD 1,3354 +0,2% 1,3326 1,3371 +6,5%

USD/CNY 7,0769 -0,0% 7,0776 7,0791 -1,8%

USD/CNH 7,0696 +0,0% 7,0691 7,0696 -3,6%

AUS/USD 0,6642 +0,5% 0,6608 0,6619 +6,8%

Bitcoin/USD 90.655,60 -1,9% 92.403,50 92.865,75 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,54 59,67 -0,2% -0,13 -17,0%

Brent/ICE 63,20 63,26 -0,1% -0,06 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.234,59 4.207,93 +0,6% 26,66 +60,2%

Silber 58,25 57,13 +2,0% 1,12 +97,8%

Platin 1.418,96 1.418,53 +0,0% 0,43 +62,0%

Kupfer 5,35 5,29 +1,1% 0,06 +30,1%

