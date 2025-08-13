DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,82 -1,1%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.392 -3,8%Euro1,1650 -0,5%Öl66,86 +1,7%Gold3.335 -0,6%
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen kaum bewegt -- RWE-Ergebnis verfehlt Schätzungen -- Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Tesla-Aktie gibt nach: Tesla bereitet offenbar Robotaxi-Tests in New York City vor
MÄRKTE USA/Kaum verändert - Erzeugerpreise dämpfen Zinssenkungshoffnung

14.08.25 22:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
59,90 EUR -0,48 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
286,20 EUR -5,65 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kaum verändert haben die US-Börsen den Handel am Donnerstag beendet. Die Zinssenkungshoffnungen hatten mit den Erzeugerpreisen einen kleinen Dämpfer erhalten. Denn der Preisdruck auf der Produzentenebene in den USA hat im Juli weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, während Ökonomen lediglich einen Aufschlag von 0,2 Prozent erwartet hatten. Auch der Anstieg der Kernrate lag mit 0,9 Prozent deutlich über der Schätzung von 0,3 Prozent. Die Daten nährten Befürchtungen, dass die US-Zollpolitik die Inflation befeuern und damit die US-Wirtschaft schwächen könnten. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank dagegen nicht entgegengestanden. An den Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im kommenden Monat ändern die Erzeugerpreise indessen kaum etwas. Denn bis dahin werden noch einige weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve relevant sind und Argumente für eine Zinssenkung liefern könnten.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. August 2025 entgegen den Erwartungen abgenommen.

Der Dow-Jones-Index schloss kaum verändert bei 44.44.911 Punkten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite traten ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle, wobei ersterer auf Rekordhoch schloss. An der Nyse wurden 777 (Mittwoch: 2.200) Kursgewinner gesehen, denen 1.994 (573) -verlierer gegenüber standen. Unverändert beendeten 52 (70) Titel den Handel.

Der Dollar erholte sich mit den Erzeugerpreisen. Für den Dollar-Index ging es um 0,4 Prozent nach oben. Der festere Dollar und steigende Marktzinsen ließen den Goldpreis leichter tendieren. Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 4,29 Prozent.

Die Ölpreise erholten sich deutlich von den jüngsten Abgaben, die durch Befürchtungen eines Überangebots ausgelöst worden waren. Die Akteure am Ölmarkt hatten das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin am Freitag in Alaska im Blick. Am Mittwoch hatte Trump mit "ernsten Konsequenzen" gedroht, sollte Putin bei ihrem Treffen einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg verweigern. Für den Fall, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, rechnen Marktteilnehmer mit fallenden Ölpreisen, weil dann die US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie gelockert werden könnten.

Cisco mit Abgaben - Bei Umsatzprognose mehr erwartet

Bei den Einzelwerten ging es für die Cisco-Aktie 1,6 Prozent abwärts. Der Konzern hat im vierten Geschäftsquartal von der hohen KI-bezogenen Nachfrage profitiert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr lag jedoch "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Nach dem fulminanten Börsen-Debüt am Vortag kletterten die Aktien von Bullish um weitere rund 10 Prozent nach oben.

Tesla verloren 1,1 Prozent. Der Konzern unternimmt erste Schritte für einen Test seiner Robotertaxis in New York City. Vor wenigen Wochen hatte Konkurrent Waymo Pläne zur Erprobung autonomer Fahrzeuge im Big Apple angekündigt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.911,26 -0,0% -11,01 +5,6%

S&P-500 6.468,54 +0,0% 1,96 +9,9%

NASDAQ Comp 21.710,67 -0,0% -2,47 +12,4%

NASDAQ 100 23.832,44 -0,1% -16,60 +13,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1649 -0,5% 1,1706 1,1714 +13,0%

EUR/JPY 172,13 -0,2% 172,42 172,39 +5,9%

EUR/CHF 0,9405 -0,2% 0,9424 0,9422 +0,4%

EUR/GBP 0,8606 -0,2% 0,8623 0,8635 +4,2%

USD/JPY 147,76 +0,3% 147,30 147,17 -6,3%

GBP/USD 1,3536 -0,3% 1,3574 1,3566 +8,5%

USD/CNY 7,1340 +0,0% 7,1315 7,1281 -1,1%

USD/CNH 7,1812 +0,0% 7,1796 7,1788 -2,1%

AUS/USD 0,6497 -0,7% 0,6544 0,6545 +5,8%

Bitcoin/USD 117.887,00 -3,8% 122.593,20 120.687,95 +29,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,08 62,65 +2,3% 1,43 -13,1%

Brent/ICE 66,98 65,63 +2,1% 1,35 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.336,94 3.354,60 -0,5% -17,67 +27,9%

Silber 38,00 38,53 -1,4% -0,53 +33,4%

Platin 1.166,43 1.147,29 +1,7% 19,14 +31,0%

Kupfer 4,50 4,50 -0,0% 0,00 +9,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 16:12 ET (20:12 GMT)

In eigener Sache

