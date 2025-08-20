DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.833 -1,3%Euro1,1607 -0,4%Öl67,58 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen
Meta-Aktie sinkt: Meta verhängt Einstellungsstopp für KI-Sparte - Aggressive Einstellungspolitik zu teuer? Meta-Aktie sinkt: Meta verhängt Einstellungsstopp für KI-Sparte - Aggressive Einstellungspolitik zu teuer?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

MÄRKTE USA/Leichter - Konjunkturdaten dämpfen Zinssenkungsspekulation

21.08.25 22:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
192,34 EUR 0,74 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coty Inc (A)
3,23 EUR -0,88 EUR -21,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
76,00 EUR 2,20 EUR 2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Solar Inc
171,36 EUR -7,90 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
99,47 EUR -2,67 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
636,10 EUR -3,90 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordson Corp.
190,85 EUR 6,10 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SolarEdge Inc
25,71 EUR -1,70 EUR -6,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunrun Inc
12,58 EUR -0,71 EUR -5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
83,81 EUR -4,13 EUR -4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Zurückhaltung vor dem Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag hat am Donnerstag das Geschehen an der Wall Street dominiert. Nach einem etwas leichteren Start bewegten sich die Indizes überwiegend seitwärts. Die Blicke waren auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole und dort den Auftritt von US-Notenbankchef Powell gerichtet. Von ihm erhofft man sich Hinweise über den Zinskurs und wie es um die im September vom Markt mehrheitlich erwartete Zinssenkung steht.

Wer­bung

Allerdings brachte der Tag auch einige Konjunkturdaten, die möglicherweise noch Einfluss auf die Powell-Aussagen haben könnten. Zunächst fielen die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet aus. Dazu trübte sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im August stärker ein als erwartet. Allerdings wurde dies überlagert von einem klar besser als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie, der außerdem deutlich in den Wachstum anzeigenden Bereich stieg. Auch der Index für die Dienstleistungen übertraf die Prognosen.

Am Aktienmarkt sorgten die guten Daten aber nur zwischenzeitlich dafür, dass die Indizes ihre Anfangsverluste fast komplett wieder wettmachten. Die Kehrseite der Daten ist nämlich, dass sie eher gegen Zinssenkungen sprechen. Dazu liegt die Inflation weiter über dem Fed-Zielwert. Am Zinsterminmarkt fiel die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 73 Prozent. Vor Wochenfrist waren es noch 92 Prozent, am Vortag 83 Prozent.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Minus von 0,3 Prozent und 44.785 Punkten aus dem Tag. Der S&P-500 verzeichnete sein fünftes Tagesminus in Folge, er gab um 0,4 Prozent nach. Die Nasdaq-Indizes kamen um bis zu 0,5 Prozernt zurück. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 1.059 (Mittwoch: 1.378) Kursgewinner und 1.701 (1.374) Kursverlierer. 53 (63) Titel gingen unverändert aus dem Handel.

Wer­bung

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach den guten Konjunkturzahlen nach oben, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,33 Prozent. Der Dollar zog dazu passend an, der Euro fiel auf knapp über 1,16 Dollar zurück. Der Goldpreis gab leicht nach. Die Ölpreise stiegen um weitere gut 1 Prozent. Sie waren am Vortag nach einem deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte um rund 2 Prozent gestiegen. Im Handel hieß es außerdem, die kaum ersichtlichen Fortschritte bei den Friedensbemühungen in der Ukraine, hätten die Ölpreise ebenfalls gestützt.

Walmart spürt Zölle - Aktie unter Druck

Am Aktienmarkt standen Walmart im Fokus, das Papier verbilligte sich um 4,5 Prozent. Der Einzelhandelsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Gewinn im zweiten Quartal fiel unter der Markterwartung aus, die Jahresprognose hob Walmart zwar an; allerdings liegt das obere Ende des Prognosekorridors nur im Bereich der schon kursierenden Konsensschätzung. Walmart sieht sich durch die Importzölle von Präsident Trump mit steigenden Kosten konfrontiert.

Dass Boeing möglicherweise bald hunderte Flugzeuge nach China verkaufen kann, bewegte den Kurs kaum, er gab um 0,5 Prozent nach. Peking und Washington sprechen laut Informanten über ein Handelsabkommen, das neue Aufträge für Boeing-Maschinen aus China umfassen würde.

Wer­bung

Die Aktie der Facebook-Mutter Meta gab um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen hat seine KI-Rekrutierungskampagne beendet. Die Maßnahme kommt zu einer Zeit, in der an den Börsen allgemeines Unbehagen über die jüngste KI-getriebene Marktrally herrscht. KI-Aktien wurden zuletzt durch einen Bericht belastet, wonach sich KI-Investitionen für die meisten Unternehmen kaum gerechnet haben.

Nordson zogen um 3,0 Prozent an. Der Hersteller von Präzisionsanlagen meldete für das dritte Quartal einen unerwartet starken Gewinn und hob die Prognose für das Geschäftsjahr an. Coty stürzten um 21,6 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhersteller rutschte überraschend in die roten Zahlen. Erst am Vortag waren Estee Lauder (+1,3%) nach schwachen Zahlen unter Druck geraten.

Gilead Sciences verbilligten sich um 2,2 Prozent, nachdem CVS Health laut Reuters mitgeteilt hatte, das neue HIV-Präventionsmedikament Yeztugo des Unternehmens vorerst nicht in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente aufzunehmen.

Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gaben kräftig nach. Präsident Trump hatte in sozialen Medien erklärt, die USA würden keine Solar- oder Windkraftprojekte genehmigen. First Solar verloren 7,0, Sunrun um 4,7 und SolarEdge Technologies 5,8 Prozent. Vergangene Woche waren die Branchentitel noch deutlich gestiegen, nachdem neuen Regeln für Steuergutschriften des Finanzministeriums nicht so ungünstig ausgefallen waren wie vielfach befürchtet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.785,50 -0,3% -152,81 +5,6%

S&P-500 6.370,17 -0,4% -25,61 +8,7%

NASDAQ Comp 21.100,31 -0,3% -72,55 +9,6%

NASDAQ 100 23.142,58 -0,5% -106,99 +10,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,1605 -0,4% 1,1651 1,1660 +12,5%

EUR/JPY 172,19 +0,3% 171,66 171,59 +5,4%

EUR/CHF 0,9388 +0,2% 0,9367 0,9372 -0,2%

EUR/GBP 0,8652 -0,1% 0,8660 0,8661 +4,6%

USD/JPY 148,37 +0,7% 147,32 147,16 -6,3%

GBP/USD 1,3413 -0,3% 1,3458 1,3461 +7,5%

USD/CNY 7,1323 -0,0% 7,1348 7,1348 -1,0%

USD/CNH 7,1835 +0,0% 7,1811 7,1810 -2,1%

AUS/USD 0,6422 -0,2% 0,6433 0,6436 +4,0%

Bitcoin/USD 112.181,00 -1,9% 114.391,10 113.869,70 +20,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,42 62,71 +1,1% 0,71 -12,0%

Brent/ICE 67,56 66,84 +1,1% 0,72 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.338,90 3.347,80 -0,3% -8,90 +27,5%

Silber 38,12 37,93 +0,5% 0,19 +31,3%

Platin 1.168,17 1.153,07 +1,3% 15,10 +31,6%

Kupfer 4,45 4,44 +0,3% 0,01 +8,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 16:17 ET (20:17 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen