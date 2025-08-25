DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.487 +0,7%Euro1,1638 +0,2%Öl67,32 -2,1%Gold3.390 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefer -- US-Börsen letztlich fest -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clarlogies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokusa Techno
Top News
Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos
EchoStar gewinnt 75 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie stabil EchoStar gewinnt 75 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

MÄRKTE USA/Trump-Attacke auf Fed bremst Aktien wegen Zinshoffnung kaum

26.08.25 22:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
200,00 EUR 4,70 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
632,50 EUR 33,50 EUR 5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HEICO Corp.
269,30 EUR 7,20 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Interactive Brokers Group Inc Shs
52,68 EUR -0,26 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,28 EUR 1,38 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semtech Corp.
50,02 EUR 6,76 EUR 15,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talen Energy Corp
378,79 USD 23,26 USD 6,54%
Charts|News|Analysen
Walgreens Boots Alliance Inc
10,25 EUR -0,00 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Trotz eines erneuten Angriffs von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank hat sich die Wall Street am Dienstag erstaunlich wacker gehalten. Marktteilnehmer setzten stattdessen auf Zinssenkungen, was den Markt stützte. Trump hatte Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit Verweis auf einen angeblichen Hypothekenbetrug entlassen. Nach Ansicht von Marktbeobachtern erhöhte der Schritt die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen, wie sie von Trump beharrlich immer wieder gefordert werden. Cook schien derweil gegen die Entlassung vorgehen zu wollen. Sie sagte, Trump habe keine Befugnis, sie zu entlassen, und sie werde nicht zurücktreten.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index legte um 0,3 Prozent auf 45.418 Punkte zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite stiegen um je 0,4 Prozent. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 1.415 (Montag: 929) Kursgewinner und 1.335 (1.841) Kursverlierer. 64 (59) Titel gingen unverändert aus dem Handel. "Dies könnte sich zum bisher marktrelevantesten Test von Trumps Fähigkeit entwickeln, Vertreter unabhängiger Regierungsbehörden zu entlassen", mahnte Ökonom Peter Sidorov von der Deutschen Bank mit Blick auf Cook. Zudem drohte Trump China im Streit um Seltene Erden mit neuen Zöllen. Auch der Streit um Digitalsteuern gegen US-Technologie-Unternehmen gewann wieder an Schärfe - so auch mit der EU. Doch auf davon ließen sich Anleger kaum beunruhigen.

Denn die Aussicht auf Zinssenkungen wurde untermauert durch Daten: Der Auftragseingang langlebiger US-Wirtschaftsgüter war im Juli gesunken. Zudem hatte sich die Stimmung unter US-Verbrauchern im August abgeschwächt. Volkswirte hatten bei beiden Datenreihen zwar Schlimmeres vorausgesagt, doch die Konjunktursignale dahinter wurden als schwach interpretiert.

Weil längerfristig die neuerliche Attacke auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank verunsicherte, fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen nur um 3 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Eine politische Einmischung in die Geldpolitik veranlasste Anleger, für den Kauf längerlaufender Staatsanleihen eine höhere Prämie zu verlangen, hieß es im Handel.

Wer­bung

Der Dollar gab mit den Zweifeln über die Unabhängigkeit der US-Geldpolitik nach - der Dollarindex büßte 0,2 Prozent ein - passend zu den Zinssenkungsfantasien. Händler sprachen aber auch von Vertrauensverlusten beim Greenback. Der Goldpreis zog um 0,7 Prozent an. Laut MUFG erfuhr das Edelmetall Rückenwind wegen Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank. Auch Zinssenkungsfantasien stützten - ebenso die Dollar-Schwäche.

Für die Ölpreise ging es nach einer viertägigen Rally um über 2 Prozent nach unten. Im Handel verwies man auf Angebotsausweitungen durch die Gruppe Opec+, Aussichten auf einen Rekordüberschuss im nächsten Jahr belasteten die Preise.

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage weiter eher dünn. Umso mehr richtete sich der Fokus auf die Geschäftszahlen des KI-Vorreiters Nvidia, nachdem es zuletzt vermehrt kritische Stimmen zur Profitabilität in KI gegeben hatte. Die Nvidia-Zahlen werden am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent.

Wer­bung

Boeing hatte einen Großauftrag von Korean Air Lines erhalten. Der Kurs zog um 3,5 Prozent an. Interactive Brokers gewannen 0,9 Prozent, die Aktie des Online-Brokers wird zur Handelseröffnung am Donnerstag den Platz von Walgreens Boots Alliance im viel beachteten S&P-500-Index übernehmen. Walgreens wird gerade vom Beteiligungsunternehmen Sycamore Partners übernommen. Talen Energy kletterten um 6,5 Prozent. Die Aktie des Stromerzeugers soll Interactive Brokers im S&P MidCap 400 Index ersetzen.

Eli Lilly rückten um 5,9 Prozent vor, der Pharmakonzern hofft auf die baldige Zulassung für einen Gewichtsreduzierer in Tablettenform. Das Halbleiterunternehmen Semtech hatte mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Der Kurs legte um 15,1 Prozent zu. Heico, ein Hersteller von Ersatzteilen für die Luft- und Raumfahrt, hatte im dritten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz übertroffen. Der Kurs gewann 8,8 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.418,07 +0,3% 135,60 +6,4%

S&P-500 6.465,94 +0,4% 26,62 +9,5%

NASDAQ Comp 21.544,27 +0,4% 94,98 +11,1%

NASDAQ 100 23.525,29 +0,4% 99,69 +11,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1637 +0,1% 1,1620 1,1728 +12,2%

EUR/JPY 171,60 -0,0% 171,63 171,95 +5,4%

EUR/CHF 0,9352 -0,1% 0,9363 0,9389 -0,2%

EUR/GBP 0,8637 +0,0% 0,8634 0,8662 +4,3%

USD/JPY 147,46 -0,2% 147,72 146,62 -6,1%

GBP/USD 1,3474 +0,1% 1,3457 1,3540 +7,6%

USD/CNY 7,1082 -0,0% 7,1095 7,1221 -1,4%

USD/CNH 7,1541 -0,0% 7,1568 7,1675 -2,4%

AUS/USD 0,6492 +0,2% 0,6481 0,6497 +4,8%

Bitcoin/USD 110.989,40 +0,9% 110.023,10 116.872,60 +16,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,37 64,80 -2,2% -1,43 -9,4%

Brent/ICE 67,30 68,80 -2,2% -1,50 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.390,53 3.368,50 +0,7% 22,03 +28,4%

Silber 38,57 38,58 -0,0% -0,01 +33,6%

Platin 1.163,15 1.158,39 +0,4% 4,76 +32,1%

Kupfer 4,47 4,48 -0,2% -0,01 +8,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 16:12 ET (20:12 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen