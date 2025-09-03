DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.462 +0,4%Nas21.578 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Blick auf Aktienkurs

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Donnerstagnachmittag fester

04.09.25 16:10 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 318,87 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 318,87 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 319,21 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 317,83 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 64.014 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 2,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.

McDonalds gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,14 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,84 Mrd. USD – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

