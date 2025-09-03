DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.549 -0,3%
Kurs der McDonalds

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagabend im Plus

04.09.25 20:25 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagabend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt sprang die McDonalds-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 317,29 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
272,35 EUR 1,25 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 317,29 USD. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 319,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 317,83 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 163.880 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. 2,85 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 340,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

