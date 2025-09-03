McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagabend im Plus

Kurs der McDonalds

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt sprang die McDonalds-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 317,29 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 317,29 USD. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 319,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 317,83 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 163.880 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. 2,85 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 340,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der McDonalds-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr eingebracht