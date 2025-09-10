McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von McDonalds hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die McDonalds-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 305,86 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die McDonalds-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 305,86 USD. Bei 306,78 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 305,44 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 50.631 McDonalds-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,69 Prozent. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 10,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 340,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6,84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

