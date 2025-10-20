McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagabend mit angezogener Handbremse

Blick auf McDonalds-Kurs

Die Aktie von McDonalds hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die McDonalds-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 307,92 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 307,92 USD bewegte sich die McDonalds-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 308,08 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 305,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 171.221 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 05.11.2025 gerechnet. Am 22.10.2026 wird McDonalds schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,28 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

